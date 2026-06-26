Venezolanos en Honduras reprochan costos para enviar ayuda a su país

Tegucigalpa – Un grupo de venezolanos residentes en Honduras busca realizar un centro de acopio en la ciudad de San Pedro Sula, sin embargo se quejaron de los elevados costos para enviar ayuda a su país.

Así lo refirió Yomaira Méndez, quien dijo que varios venezolanos quieren establecer un centro de acopio en la ciudad de San Pedro Sula.

No obstante, el mayor obstáculo -dijo- son los elevados costos para enviar ayuda a su país.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a mil 520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.

Hay al menos 2 mil 927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales «han debido ser evacuados», según el Gobierno.

No obstante, para Mendéz al tenor de las horas se confirmará más muertos, cifra que podría superar el millar, según la magnitud del desastre, vaticinó.

Carolina Paventi es otra venezolana que vive en Honduras y dijo que se sienten muy consternados por este hecho ya que tienen familia en el país.

Esta venezolana exhortó a la oración en estos momentos difíciles para su país.

Pese a los costos, la Asociación de Venezolanos en Honduras se encuentra en una jornada de recaudación de víveres que intentarán enviar a su país. (RO)