Venezolanos cantan y bailan en el centro de Madrid para celebrar la «caída» de Maduro

Madrid – Una gran multitud de venezolanos se congregó espontáneamente este sábado en la Puerta del Sol, en pleno centro de la ciudad de Madrid, para celebrar, cantando y bailando, la «caída» de Nicolás Maduro, que ha sido capturado por Estados Unidos y será juzgado por un tribunal federal del país gobernado por Donald Trump.

«Va a enfrentar la justicia que (Maduro) le ha negado a miles de venezolanos», dijo en declaraciones a EFE Omar, un joven venezolano que salió hace 8 años de su país natal, cuando tenía 14 años, y ha vivido desde entonces «en cuatro países», siendo España el cuarto de ellos.

Él fue uno de los muchos venezolanos que se aglutinaron en la Puerta del Sol de Madrid, el «kilómetro cero» de la capital española, para ondear banderas de Venezuela y cantar y bailar tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A los pies de un enorme árbol de Navidad instalado en la amplia plaza, hicieron corrillos con altavoces de música y, rodeados de turistas curiosos o de españoles que les felicitaban a su paso por la Puerta del Sol, los venezolanos de Madrid corearon al unísono «Gloria al Pueblo» o bailaron la conga con la canción «Amparito».

Omar, que lleva dos años viviendo en España, dijo que es una «felicidad infinita» ver «por fin el comienzo de la salida de un régimen que lleva 26 años torturando, exiliando, secuestrando, apresando, censurando y reprimiendo a más de 30 millones de persona».

«Sabemos que la captura de Maduro es solamente la captura del cabecilla de un conglomerado criminal», añadió, por lo que aseguró que los venezolanos no estarán «tranquilos» hasta que sea apresado hasta el «último» chavista y hasta que Edmundo González y María Corina Machado juren como presidente y vicepresidenta «legítimos» en el Palacio de Miraflores de Caracas.

«Buen regalo de Reyes», interrumpió un compatriota, mientras que otro venezolano, Santiago, dijo estar «en shock» por todo lo que está ocurriendo este sábado.

«Muy fuerte todo lo que estamos pasando. Súper feliz de que haya caído el dictador y a seguir celebrando», añadió Santiago, mostrándose también «súper agradecido» con España, donde vive desde hace casi dos años.

También se mostró «súper contenta» Keila, otra joven de 20 años que reside en España desde los 14.

Miles de venezolanos salieron a las calles para celebrar entre vítores, llantos y cánticos la detención por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Elvis González Ciudadanos venezolanos celebran durante una manifestación este sábado, en Santiago (Chile). Elvis González

«Desde que nací, toda la vida, he estado con el régimen y ahora que caiga… Bueno, el primer paso está hecho. Mucha alegría en mi corazón. Es una alegría enorme», resumió la joven venezolana.

A esos vecinos quiso ir a arropar en la Puerta del Sol de Madrid, con su bandera de colombia, Omar Feijoo Garzón, un «líder social» y «candidato al Congreso de Colombia», dijo a EFE.

«Es un orgullo poder estar aquí compartiendo con mis amigos venezolanos, que son mis hermanos. Hoy Venezuela es libre, hoy Venezuela puede resplandecer con ese amor y esa esperanza con las que todos los venezolanos están luchando cada día», abundó en la Puerta del Sol, donde vendedores ambulantes ofrecían por diez euros banderas de Venezuela. EFE

