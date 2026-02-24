Vendedores y AMDC acuerdan orden en el centro histórico

Tegucigalpa – Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), y los vendedores ambulantes del centro histórico de la capital, llegaron a un acuerdo para que los pequeños comerciantes puedan ofrecer sus productos bajo una serie de regulaciones que enfatizan en el mantenimiento del orden en el lugar.

Los 225 vendedores afiliados a la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes de Honduras (Anatrainh), que a diario se han venido instalando en el paseo Liquidámbar, Parque Central y sus alrededores, tendrán que cumplir varios requisitos para seguir instalando sus puestos en estos sectores.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que, tras una reunión este martes con directivos de la organización, llegaron a acuerdos importantes, entre ellos el tema del orden, que representa “un principio para la abundancia y el progreso de una ciudad”.

Explicó que entre lo acordado está el levantamiento de un censo e identificación de los comerciantes, registro de puntos específicos en los cuales serán ubicados y la portación de un carnet de identificación con código QR para evitar su falsificación.

Así mismo, identificar en qué sitios se instalarán los fines de semana, procurando que no se vea interrumpida la movilidad peatonal ni el acceso a los comercios de la zona, capacitación de vendedores en temas de turismo y el mantenimiento de la limpieza del espacio.

En caso de que los vendedores incumplan lo acordado, se les aplicarán las sanciones correspondientes, hasta llegar al decomiso de los productos y su expulsión de la asociación, ya que de parte de la municipalidad se cumplirá con lo dispuesto, afirmó el edil.

Detalló que “yo espero que ya para el jueves en la tarde estemos firmando un acuerdo que incluya un sinnúmero de cosas de lo que hemos abordado, pero que se trata de poner orden” para las familias puedan ir los fines de semana a visitar el casco histórico de Tegucigalpa.

De parte de la alcaldía será reforzada la seguridad, habrá más iluminación y mayor presencia de la Policía Municipal, con el fin de que el centro se convierta en una ruta turística y gastronómica, donde los visitantes puedan disfrutar de un buen café, dulces típicos, entre otros productos locales, pero, “el orden es el principio de todo”, reiteró.

Mientras, el fiscal de la Anatrainh, Mario Velásquez, reconoció que “estamos muy contentos porque se ve la apertura del señor alcalde, que tiene proyectos para con el casco histórico, y agradecemos porque nos está involucrando a nosotros que venimos desarrollando nuestra labor desde hace mucho tiempo allí”.

“Y lo que el alcalde decía en su eslogan de acción y cambio como que lo está poniendo en práctica, porque nos está dando la oportunidad de trabajar en orden”, esperando que se les permita continuar vendiendo de lunes a viernes en los alrededores del centro y los fines de semana en el paseo Liquidámbar y Parque Central, consideró. JS