Vendedores del Zonal Belén protestan tras decomiso de mercadería por parte de la AMDC

Tegucigalpa – Enardecidos y desesperados, decenas de vendedores del Mercado Zonal Belén iniciaron una protesta este sábado en las afueras del establecimiento, luego de que, según denuncian, personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central confiscó su mercadería durante la madrugada sin previo aviso ni justificación clara.

Los comerciantes aseguran que la operación fue ejecutada “como ladrones, en la madrugada”, dejándolos sin su único medio de subsistencia. Entre gritos de indignación, pancartas y lágrimas, relataron que muchos de los productos decomisados fueron adquiridos a crédito, lo que ahora los tiene sumidos en deudas y sin forma de alimentar a sus familias.

“A mí me llevaron más de 120 mil lempiras en mercadería. Solo estamos reclamando nuestros derechos. No es justo, tenemos más de 30 años trabajando aquí”, expresó Rolando Sierra, uno de los propietarios afectados. “Nos han quitado nuestro medio de vida. Solo muertos nos sacarán de aquí”, advirtió.

Los manifestantes aseguran que están dispuestos a mantener la protesta indefinidamente, incluso pernoctando en el sitio, y no descartan radicalizar sus acciones. “Si no nos dan una respuesta, vamos a tomar las carreteras. Ya no tenemos nada que perder”, afirmaron varios de los vendedores.

Al lugar se presentó la Policía Nacional con el objetivo de mantener el orden, aunque la tensión crece entre los presentes. Los comerciantes insisten en que no se moverán hasta obtener una solución.

Los afectados responsabilizan directamente al alcalde Jorge Aldana y exigen su pronta intervención. “Pedimos al alcalde que nos ayude. No sabemos qué hacer. Si algo nos pasa, será responsabilidad de la Alcaldía”, advirtió Sierra con la voz entrecortada.LB