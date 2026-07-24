Vendedores de carne de res absorben L 2, pero dicen es inminente otro aumento

Tegucigalpa. El precio de la carne de res continúa bajo presión en la Feria del Agricultor, donde durante este 2026 se han registrado 12 incrementos en el costo del producto, según informó el representante del sector cárnico, Tony Mena.

-La carne de res registra 12 aumentos en la Feria del Agricultor durante 2026

Mena explicó que, por el momento, los vendedores han decidido absorber un aumento de dos lempiras por libra para evitar trasladarlo directamente al consumidor y mantener estables los precios de los cortes más demandados.

“Ya tenemos dos semanas consecutivas manteniendo los precios. Los cortes populares de res se encuentran a 96 lempiras la libra, mientras que la costilla para sopa, uno de los productos más buscados, se mantiene a 80 lempiras la libra”, detalló.

Asimismo, indicó que otros productos como el bistec, carne molida y cortes para asar mantienen su precio actual, mientras que la carne de cerdo se comercializa a 68 lempiras la libra en cortes como costilla, chuleta y tajo.

El representante del sector advirtió que en las próximas semanas podría registrarse un nuevo ajuste debido a los efectos de la sequía en la producción ganadera. Explicó que los productores enfrentan mayores costos para mantener el ganado hidratado y con una alimentación adecuada ante la falta de pasto.

“Los ganaderos están incurriendo en mayores gastos y eso termina reflejándose en el precio final para el consumidor”, señaló Mena.

El sector cárnico mantiene vigilancia sobre el comportamiento de los costos de producción y no descarta nuevas variaciones en los precios si continúan las condiciones climáticas adversas.LB