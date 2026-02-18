Vendedores ambulantes protestan en bajos del CN exigiendo que los dejen trabajar en el Paseo Liquidámbar

Tegucigalpa – Los vendedores ambulantes protestan este miércoles en los bajos del Congreso Nacional exigiendo que los deje trabajar en el centro de la ciudad de Tegucigalpa.

– El alcalde Juan Diego Zelaya refirió que los propios ambulantes están de acuerdo que debe existir orden en el centro de la ciudad, por lo que un equipo conversará con ellos.

Manifestaron que llevan trabajando en el Paseo Liquidámbar desde la época que Nasry Asfura fue alcalde del Distrito Central (2014-2022), en la capital hondureña.

“No han negociado con nosotros nada, a nosotros nos quieren sacar a la fuerza y no lo vamos a permitir porque tenemos una junta directiva uniformada”, dijo uno de los vendedores ambulantes.

Otra vendedora ambulante exigió que los deje trabajar de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde, y los fines de semana de 8:00 de la mañana a 6:00 pm.

“No pueden violentar un derecho que Nasry Asfura nos dejó como vendedores ambulantes”, externó otro vendedor.

Afirmó que están dispuestos a llevar uniformes para cumplir con los requisitos para que los dejen trabajar.

De su lado, el edil capitalino Juan Diego Zelaya apuntó que los propios vendedores aceptan que se debe poner orden en el centro de la ciudad, por lo que un equipo municipal entablará conversaciones para llegar a acuerdos que favorezcan a todas las partes. AG