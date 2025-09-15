Vendedores ambulantes aprovechan desfiles patrios para vender sus productos

Tegucigalpa– Las ventas de sombreros, agua y trompetas acompañan a los asistentes en el transcurso de los desfiles patrios 2025 en Tegucigalpa.

Asimismo, en diferentes sectores del recorrido del desfile, las ventas de baleadas, refrescos naturales, palomitas, donas, pan con frijoles y mantequilla destacan entre los principales productos de las ventas ambulantes.

Como todos los años en esta fecha los vendedores se instalaron a lo largo de la calle del bulevar Suyapa, con sus ventas para aprovechar a todas las personas que van como espectadores de todos los estudiantes de los distintos institutos que muestran sus destrezas en el desfile patrio, y de esta manera adjudicarse un par de lempiras.

Los vendedores aprovechan la afluencia de los capitalinos a los desfiles patrios para ofrecer sus productos.

Los vendedores expresan su esperanza de que al final del día puedan vender sus productos y que les vaya un poco mejor en comparación con el año pasado. IR