Vencimientos en frijoles y contaminación en maíz crean mayor riesgo alimentario para la canícula

Tegucigalpa – La seguridad alimentaria de miles de familias hondureñas se encuentran en riesgo tras conocerse que el ente encargado de administrar las reservas estratégicas de los principales granos hicieron mal manejo de más de un centenar de miles de quintales de los principales alimentos de consumo masivo.

El vencimiento de 44 mil quintales de frijol, admitido por las autoridades actuales y pasadas del IHMA y el riesgo de contaminación y que se pierda 70 mil quintales de maíz evidencian la mala práctica, administración y cuidados de las autoridades en garantizar la seguridad de los principales alimentos de los hondureños al no poder administrar la reserva estratégica de granos básicos.

A inicios del fin de semana, se confirmó el vencimiento de 44 mil quintales de frijol almacenadas en bodegas del Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola (IHMA) en el departamento de El Paraíso, oriente del país.

Se denunció el vencimiento de 44 mil quintales de frijol en las bodegas del IHMA en Danlí.

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Esto significa que las autoridades permitieron que el frijol se venciera y ya no es apto para ser comercializado para el consumo entre la población.

La noticia causó indignación por el vencimiento de un grano tan consumido por los hogares hondureños, tomando en cuenta que los productores y expertos anuncian una fuerte sequía que perjudicará la cosecha próxima, presionando al alza los precios de la canasta básica.

Algunos sectores del agro o voces expertas tildaron este hecho, no solo un error administrativo, sino un atentado directo contra la seguridad alimentaria de los hondureños.

Las pérdidas por el vencimiento de los quintales de frijol ascenderían a alrededor de 85 millones de lempiras, un duro golpe a las arcas del Estado que requiere de fondos para cumplir con sus múltiples compromisos.

Sin embargo, las malas noticias no terminaron con la pérdida del frijol, después se denunció que 70 mil quintales de maíz están en riesgo de perderse debido a que el grano está a punto de vencerse por contaminación.

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También se reporta que 70 mil quintales de maíz están contaminados con aflatoxina.

El productor Ramón Rodríguez también confirmó que los quintales de maíz están contaminados por hongos, aflatoxinas y la plaga del gorgojo, y que provocaría que el grano ya no sea apto para el consumo humano.

Los 70 mil quintales del maíz también se encuentran almacenados en las bodegas del IHMA en la ciudad de Danlí y están en peores condiciones que el frijol, señaló el denunciante.

El maíz y el frijol conforman dos de los tres granos básicos más importantes del país, junto al arroz, y son de los alimentos más consumidos en los hogares hondureños.

También debe tomarse en cuenta que hay riesgo que varios productores no siembren debido a las altas temperaturas y la ausencia de lluvias por la expectativa del fenómeno de “El Niño” en junio, julio y la primera mitad de agosto.

Rodríguez también denunció que en varias regionales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se encontraron fertilizantes húmedos que perdieron el nitrógeno y es un desastre los hallazgos.

Rodríguez comentó que se está realizando una auditoría a estos quintales de maíz para determinar cuales pueden rescatarse.

Intervención de Senasa o Arsa

El exdirector de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Guillermo Cerritos, señaló que el maíz puede tener altos niveles peligrosos de aflatoxinas, que son toxinas producidas por hongos.

El exdirector de la Fenagh,Guillermo Cerritos.

“Se especula que esos 70 mil quintales podrían tener un nivel de contaminación de hongos de almacenamiento que son dañinos para la salud”, dijo Cerritos.

Pidió a la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) o el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) tomen una muestra de los quintales del maíz, contraten un laboratorio, lo examinen y evaluén los niveles de aflatoxinas.

El analista indicó que si las aflatoxinas no superan los niveles tolerantes en el uso animal se debe negociar con la agroindustria, pero que si abarca los niveles adecuados se desconocía cuál sería el destino.

Es dinero que pierde las personas

El presidente Nasry Asfura.

El presidente Nasry Asfura cuando arribó al país tras una gira en Estados Unidos y Costa Rica, se refirió a estos hechos y lamentó esta situación indicando que es dinero que pierden las personas.

Mencionó que el frijol y la tortilla son su comida preferida, como el de muchos hondureños, por lo que consideró lamentables estas pérdidas.

“Yo no voy a voltear a ver atrás, es una lástima porque es dinero que pierde la gente en lugar de servirle a la gente”, dijo Asfura. AG