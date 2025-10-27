Frase del día«Vemos un retroceso peligroso para la democracia y para la institucionalidad democrática del país”.Por: Proceso Digital26 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Julieta Castellanos | Exrectora de la UNAH Noticias recientes Portada PolíticaSamuel García solicita inscripción en el CNE en la tercera casilla del PL en Olancho PolíticaA que le tienen miedo para prorrogar las sesiones del Congreso: Maribel Espinoza InternacionalesEl potente huracán Melissa toca tierra en Jamaica con categoría 5 NacionalesInstrumentalización de instituciones y la indiferencia ciudadana amenazan la estabilidad democrática del país: CNA EconomíaCandidatos de Uruguay, Honduras y Guyana entran en recta final por la dirección del IICA