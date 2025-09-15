Veintena de paracaidistas emocionan a los asistentes en el 204 aniversario de la independencia

Tegucigalpa – Un total de 20 paracaidistas volvieron a emocionar a los miles de asistentes en el estadio Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa en la celebración del 204 aniversario de la independencia de Honduras.

Después de las 11:00 de la mañana, los paracaidistas fueron recogidos por un helicóptero en el centro del inmueble deportivo para saltar desde el aire.

Momento en que un miembro del equipo de salto libre de las Fuerzas Armadas sufre accidente, otro paracaidista aterrizó entre el público del Estadio Nacional #ProcesoDigital #15deseptiembre pic.twitter.com/HRB95Ein3K — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

Como es tradicional, este acto es uno de los más esperados por el público en los desfiles patrios cada año en el estadio cada año.

El salto ocurrió alrededor de las 12:35 de la tarde en la que cada paracaidista portaba una bandera, de los cinco países centroamericanos y de cada unidad de las Fuerzas Armadas.

Una veintena de paracaidistas de las FFAA emocionó con sus espectáculos, pero dos de sus miembros sufrieron accidentes en el aterrizaje pic.twitter.com/irX1tvxy9R — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

Todos los paracaidistas cayeron dentro del estadio Chelato Uclés, solo que el que portaba la bandera Honduras se lastimó cuando cayó a la grama.

En las imágenes quedó registrado que la llegada del paracaidista que portaba la bandera fue aparatosa, inmediatamente empezó a recibir atención médica.

En helicóptero retiran del Estadio Nacional a miembro del equipo de salto libre de las FFAA que sufrió accidente pic.twitter.com/LYjBZCKrFg — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

Simultáneamente, mientras se realizaba el salto de los paracaidistas, la marcha de los estudiantes continuó ininterrumpidamente.

Cada salto arrancó los gritos, aplausos y algarabía de los asistentes, que en su mayoría eran simpatizantes del Partido Libre y familiares de los estudiantes. AG