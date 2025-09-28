Vehículo es arrastrado por fuerte corriente en San Fernando, Ocotepeque

Tegucigalpa – Un vehículo fue arrastrado por la fuerte corriente en San Fernando de Ocotepeque, uno de los municipios más lejanos y olvidados por las autoridades en esa zona occidental del país.

Datos preliminares indican que las fuertes lluvias que han caído en la zona han provocado el incremento del caudal de ríos y quebradas.

El conductor del vehículo se arriesgo a que la fuerte corriente lo arrastrará.

En el percance no se reportan personas fallecidas, ni desaparecidas.

Esta zona quedó incomunicada durante el Huracán Mitch y hoy revive la pesadilla.

Las autoridades de socorro han pedido a la población en reiteradas ocasiones a tomar las medidas de prevención y no cruzar ríos y quebradas ante el aumento del caudal de los mismos.