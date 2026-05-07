Vecinos realizan fuerte protesta tras cuatro días sin energía eléctrica en Puerto Cortés

Puerto Cortés – Pobladores de la aldea Campana, sector Casa Rosada, en Puerto Cortés, mantienen esta noche tomada la carretera hacia San Pedro Sula en protesta por la falta de energía eléctrica desde hace cuatro días.

“El día domingo se estalló el transformador, hicimos el reporte e inmediatamente los de la ENEE vinieron, pero se llevaron el transformador. Desde ese momento estamos sin energía” afirmó una de las pobladoras afectadas, Gladys Aguilar.

Los manifestantes denunciaron que alrededor de 30 familias y unas 500 personas permanecen sin servicio eléctrico, de las cuales únicamente 5 cuentan con medidores.

El grupo expresó sus preocupaciones por pérdidas en alimentos, daños en electrodomésticos y afectaciones por las altas temperaturas, especialmente en niños y adultos mayores de la comunidad.

Los pobladores advirtieron que continuarán con la protesta hasta obtener una respuesta inmediata por parte de las autoridades y el restablecimiento del suministro eléctrico. AD