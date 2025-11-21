Vecinos queman llantas en la 33 calle de SPS por problema de aguas negras en la Miguel Ángel Pavón

San Pedro Sula– Vecinos de la colonia Miguel Ángel Pavón bloquearon este viernes la 33 calle de San Pedro Sula con quema de llantas, exigiendo una solución inmediata al desborde de aguas negras que afecta a toda la zona.

Los residentes denunciaron que el problema lleva meses sin atención y que las filtraciones ya representan un riesgo sanitario para familias y comercios, pese a los reportes presentados ante la municipalidad.

Advirtieron que las protestas continuarán si no reciben un plan de intervención concreto, señalando que están cansados de esperar mientras el agua sucia sigue instalándose como una peligrosa vecina permanente.

La protesta ha generado un gran congestionamiento vial ya que las dos vías están tomadas por los manifestantes.

Agentes policiales se dirigen a la zona para hablar con los manifestantes y realizar un desalojo para permitir el libre tránsito. IR