Denuncian retiro de cámaras comunitarias contra la delincuencia en colonia Óscar Calidonio

Tegucigalpa. Habitantes de la colonia Óscar Calidonio, ubicada entre Prados Universitarios y Suyapa, denunciaron el desmantelamiento de un sistema de cámaras de seguridad instalado con fondos de la comunidad para vigilar y prevenir robos y asaltos que, aseguran, afectan constantemente al sector.

La acción fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes argumentaron que los dispositivos no contaban con el permiso correspondiente para estar instalados en postes del tendido eléctrico.

Las autoridades indicaron que este tipo de equipos debe colocarse dentro de propiedades privadas o cumplir con las autorizaciones establecidas.

Los vecinos manifestaron que las cámaras fueron adquiridas con esfuerzo comunitario ante la falta de presencia policial y el incremento de la delincuencia en la colonia.

Señalaron que el sistema de videovigilancia representaba una herramienta para identificar a personas involucradas en robos y brindar mayor tranquilidad a los residentes.

Tras el retiro de los equipos, los pobladores afirmaron sentirse nuevamente desprotegidos y lamentaron que, en lugar de fortalecer las medidas de seguridad, se eliminen mecanismos que contribuyen a la prevención del delito en la zona.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades para que expliquen las razones del desmantelamiento y, al mismo tiempo, busquen alternativas que permitan reinstalar un sistema de vigilancia dentro del marco legal, con el objetivo de reforzar la seguridad de la colonia y reducir la incidencia de hechos delictivos. IR