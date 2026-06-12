Vecinos de Los Portales y La Honduras en Tegucigalpa alertan por socavón que amenaza viviendas y escuela

Tegucigalpa- Habitantes de las colonias Los Portales y La Honduras, en Tegucigalpa, expresaron su preocupación ante el avance de un socavón que, aseguran, se ha agravado con las recientes lluvias registradas en la capital y que pone en riesgo a cientos de familias.

Los pobladores señalaron que la situación, que afecta a más de 300 familias, estaría relacionada con filtraciones de aguas subterráneas que han debilitado progresivamente el subsuelo, provocando daños en las bases de viviendas, áreas de parqueo e infraestructura comunitaria.

El vecino Javier Nazar explicó que el problema ha ido aumentando con el paso del tiempo, afectando incluso zonas cercanas a la Escuela República de China, lo que genera preocupación por un posible colapso en el área.

“Hay un socavón producto de aguas subterráneas que están lacerando el subsuelo y ponen en peligro las bases de las casas, el área de parqueo e incluso la escuela”, manifestó.

Los residentes indicaron que, en administraciones anteriores, las autoridades municipales realizaron inspecciones preliminares y colocaron materiales temporales, como plásticos, sin que se diera una solución definitiva al problema, el cual se ha mantenido por varios años sin atención.

Otro de los vecinos, Moisés de León, señaló que el muro de contención en la zona ya muestra señales de deterioro y puede ceder , lo que incrementa el temor de un eventual colapso, especialmente con el inicio de la temporada de invierno.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que atiendan la situación y ejecuten obras de mitigación que brinden una solución definitiva a esta problemática que, aseguran, pone en riesgo la seguridad de las familias del sector.LB