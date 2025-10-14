Vecinos de la colonia Reynel Fúnez cruzan quebrada con lazos tras quedar incomunicados por socavón

Tegucigalpa– Entre la desesperación y la necesidad, los vecinos de la colonia Reynel Fúnez, salida al sur de la capital, viven momentos de angustia luego de que la calle principal colapsara a causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, en Tegucigalpa, dejando un enorme socavón que los mantiene prácticamente incomunicados.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo los pobladores, arriesgando su integridad, cruzan una quebrada utilizando lazos para poder llegar a sus trabajos o realizar sus actividades diarias. Algunos incluso habilitaron parte de sus viviendas como paso improvisado para ayudar a los vecinos a movilizarse mientras esperan una solución de las autoridades.

“Estamos desesperados, no tenemos cómo salir, muchos no han podido ir a trabajar”, relató una vecina afectada, quien pidió una pronta respuesta municipal ante la magnitud del daño.

El colapso de la vía dejó un gran agujero bajo la superficie, comprometiendo completamente la estructura de la calle y generando un alto riesgo para quienes intentan transitar por la zona.

Ante el clamor de los pobladores, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aseguró que la emergencia ya está siendo atendida. “Con maquinaria y apoyo vamos a resolver la emergencia. Ya nos hemos comunicado con la empresa que provee pasos de rápido armado tipo caja-puente para habilitar el acceso a los residentes”, informó el edil capitalino.

Mientras tanto, los habitantes de Reynel Fúnez continúan enfrentando la difícil situación, cruzando el cauce del agua con la ayuda de cuerdas y maderas improvisadas, con la esperanza de que las autoridades aceleren los trabajos y puedan volver a movilizarse con seguridad.

Las lluvias, que continúan afectando el Distrito Central, han provocado decenas de deslizamientos, derrumbes e inundaciones, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las colonias ubicadas en zonas con suelos inestables.LB