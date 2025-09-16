Vecinos de la colonia Guillén en zozobra por temor a nuevos derrumbes

Tegucigalpa- Luego de que hace algunos años los deslaves destruyeron viviendas en la colonia Guillén de la capital, los vecinos denuncian que las autoridades municipales no han ejecutado las obras de mitigación prometidas, pese a que la zona sigue en constante riesgo.

Guillermo García, residente del sector, cuestionó la falta de acción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. “Uno aquí no puede dormir porque se escucha cómo se caen pedazos de algunas casas. No se ha visto acción en tres años. Tenemos videos de que al principio vinieron como a hacer estudios, pero en concreto no han hecho nada. Prometieron unos gaviones de contención y no hicieron nada”, lamentó.

Además del peligro por los derrumbes, los pobladores enfrentan otros problemas: viviendas abandonadas convertidas en botaderos de basura, proliferación de zancudos y delincuentes que ingresan a saquear pertenencias. “Estamos a una casa de otras que ya se derrumbaron y nos toca dormir con un ojo abierto”, relató García.

La preocupación aumenta ante el pronóstico de nuevas lluvias y la saturación de los suelos. Ayer, la alcaldía capitalina declaró alerta verde en el Distrito Central por 48 horas, pero los vecinos consideran que las medidas preventivas no son suficientes sin proyectos de mitigación permanentes.

Los habitantes de la Guillén aseguran que siguen viviendo en zozobra y a la espera de respuestas concretas que les permitan recuperar la tranquilidad perdida por la situació.LB