Vaticano aclara que no se necesita invitación para el cónclave tras caso del cardenal Njue

Ciudad del Vaticano.– El portavoz vaticano, Matteo Bruni, aclaró este martes que los cardenales menores de 80 años no necesitan una invitación para acudir al cónclave porque es un prerrogativa, después de que el purpurado keniano John Njue afirmase que no viajó a Roma para la elección del papa por no haber recibido invitación.

«Los cardenales no necesitan invitación para ir al çónclave. Esta la ley. En algunos casos es el decano del colegio cardenalicio el que verifica y sé que en este caso también intervino la nunciatura para aclarar que no venía», explicó Bruni en una rueda de prensa.

Desde el primer momento, el Vaticano afirmó que Njue no participaba por motivos de salud.

«Aquellos que acuden allí para la elección suelen recibir invitaciones oficiales y eso no ha sucedido por mi parte. No he sido invitado», dijo Njue en declaraciones publicadas este martes por el diario local Daily Nation.

Sin embargo, el actual arzobispo de la capital keniana, Philip Anyolo, contradijo las declaraciones de su antecesor, en un comunicado publicado este martes.

Aunque Njue «es elegible para participar y fue oficialmente invitado a través de la Nunciatura Apostólica en Kenia, el nuncio apostólico, de acuerdo con la Oficina del Arzobispo de Nairobi, comunicó debidamente a la oficina competente de la Santa Sede que, debido a su actual estado de salud, Su Eminencia el cardenal John Njue no podrá viajar a Roma y participar en el cónclave».

El arzobispo emérito, de 79 años, es el único cardenal con el que cuenta Kenia actualmente y fue nombrado para ese cargo en 2007 por el difunto papa Benedicto XVI.

Además del cardenal de Kenia tampoco participará en el cónclave el cardenal español Antonio Cañizares, asimismo por motivos de salud.

El cardenal keniano había protagonizado hace unos meses un episodio curioso cuando el diario de la Conferencia Episcopal italiana, Avvenire, informó de que la fecha de nacimiento del purpurado había sido corregida de 1944 a 1946, haciendo así posible su participación en el cónclave. EFE/ir