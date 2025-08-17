Vatican News destaca cómo Honduras puede caminar junta en medio de sus diferencias

Tegucigalpa – Bajo el título: “Católicos y evangélicos llaman a la unidad y al voto en Honduras en caminata”, Vatican News, el portal web del dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, registró la masiva participación de hondureños en la Caminata por la Paz y la Democracia.

En su crónica, la periodista Patricia Ynestroza detalló que la jornada buscó enviar un mensaje de esperanza, unidad y paz a la nación desde Tegucigalpa y otras cincuenta ciudades del país, así como en comunidades hondureñas en el extranjero.

“Según los organizadores, el objetivo principal fue reafirmar la fe en Jesucristo como fundamento de la reconciliación y recordar que Honduras puede “caminar junta” en medio de sus diferencias”, reza la nota periodística, que también registró el mensaje conjunto leído por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y el pastor Gerardo Irías, de la Confraternidad Evangélica.

Vatican News reiteró la invitación de los líderes religiosos a los ciudadanos con derecho a voto a participar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025, para que lo hagan de manera consciente, respetuosa y responsable.

“Lo reiteramos, es necesaria y es posible una Honduras en la que se viva la verdad, la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad”, enfatizaron. PD