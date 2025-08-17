Vasco golea por 0-6 al Santos de Neymar ante atónita afición que da la espalda al equipo

São Paulo.– Vasco da Gama le propinó este domingo una histórica goleada por 0-6 al Santos de Neymar en partido por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño disputado en el estadio Morumbis de São Paulo, ante una atónita afición que decidió asistir la mayor parte del segundo tiempo de espaldas a su equipo.

La imagen en que el técnico del Vasco, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, abraza al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y sin dar declaraciones, resume el resultado de una nueva humillación sufrida por el equipo en el que se inmortalizó Pelé.

El conjunto carioca se impuso con dos goles del internacional Philippe Coutinho y otros tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché y Tché. Cinco de los goles fueron anotados en los primeros minutos del segundo tiempo y tres de ellos considerados golazos.

Fue la mayor goleada que el Vasco le propinó al Santos en 98 años y la mayor paliza sufrida como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido en casa.

Pese a tratarse de dos de los clubes más tradicionales de Brasil y varias veces campeones nacionales, el partido de este domingo midió a dos equipos que intentan escapar de entre los cuatro últimos en la clasificación de la Liga, que son castigados con el descenso.

La victoria le permitió al Vasco ascender al decimosexto lugar, con 19 puntos, y abandonar provisionalmente el grupo de los amenazados, mientras que la derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de sus inmediatos perseguidores.

Neymar volvió a jugar los 90 minutos, como lo ha hecho en los últimos seis compromisos por el Santos en una demostración de que ya superó las lesiones y molestias que afectaron su rendimiento, pero fue una sombra del otrora ídolo de la selección brasileña.

Con excepción de una vistosa asistencia de tacón para un gol de Guilherme que le anularon al Santos en los últimos minutos del partido por fuera de lugar y algunos pases de efecto, el sucesor de Pelé pasó casi que desapercibido en la cancha.

Neymar, que intenta dar muestras de su potencial en momentos en que el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, prepara la lista de convocados para los últimos dos partidos de la Canarinha por las eliminatorias mundialistas, contra Chile y Bolivia, tuvo que ser testigo del brillo de Philippe Coutinho, el mejor de la cancha.

La derrota del Santos fue la mayor sufrida por Neymar en su carrera. El exjugador del Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Y muchos de los 53.000 asistentes al partido en el Morumbis este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron abandonando el estadio antes del final del compromiso o dándole la espalda a su equipo. EFE/ir