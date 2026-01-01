Varón el primero en nacer este 2026 en el IHSS de Tegucigalpa

Tegucigalpa – Con esperanza y alegría, el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa celebró el primer nacimiento del 2026 este jueves a las 12.08 de la mañana.

Se trata de un bebé masculino, hijo de Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años, primigesta, con 34 semanas de gestación. El recién nacido presentó un peso de 2,600 gramos y talla de 48 cm.

El parto fue vaginal, atendido por el médico especialista de guardia, doctor Marlon Núñez, con el apoyo de Karla Quiroz, reflejando el compromiso y la vocación del personal de salud del IHSS.

Este acontecimiento simboliza un nuevo comienzo y reafirma la importancia de estar afiliados al Seguro Social, que garantiza atención médica oportuna, segura y de calidad para madres, recién nacidos y sus familias. JS