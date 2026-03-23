Varios vehículos afectados por incendio en zacatera en la capital

Tegucigalpa – Elementos del Cuerpo de Bomberos realizan labores de enfriamiento en incendio de zacatera en el barrio Casamata, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

El siniestro dejó varios vehículos dañados ya que se encontraban aparcados a la orilla de la calle.

Hasta el momento se desconoce qué habría originado las llamas.

Los socorristas desplazaron varias unidades bomberiles para evitar un daño mayor en la zona ya que el siniestro estaba cerca de unas viviendas.

El llamado es a la población hondureña a tomar las medidas necesarias para evitar que sigan incrementándose los índices de incendios en zacateras y forestales. IR