Varios sectores del país sin energía eléctrica este sábado

Tegucigalpa – Este sábado 30 de agosto varios sectores de Honduras experimentarán cortes de energía eléctrica programados.

Entre las áreas más afectadas se encuentran el Distrito Central, Comayagua, La Paz, Cane, Tutule, San Jerónimo, San Luis, Ojos de Agua, La Libertad, San Pedro Sula y Choloma, lo que ha despertado la atención de la población.

Los cortes de energía en su mayoría son por un espacio de ocho horas.

Distrito Central: 8:00 am a 4:00 pm

Anapo, Hospital Militar, Escuela Militar, 1er. Batallón de Infantería, Industria Militar, Mateo, Lepaterique, Las Tapias, La Calera, La Brea, Col. Monterreal, City Mall y zonas aledañas.

Residencial Los Eucaliptos, Res. Portal del Bosque, Universidad Católica, Residencial Francisco Morazán, Ciudad Nueva, Planta de Tratamiento Los Laureles (Sanaa). Col. La Felicidad, Col. Villa Los Laureles, Col. 19 de Septiembre, Colnueva Orocuina, Col. Altos de Los Laureles.

Col. Los Laureles, Col. San Francisco sector Los Pozos, Bo. Kennedy, Bo. La Soledad, Col. Fátima, Col. Venezuela Sector A,B,C, Santa Eduviges, Col. 21 de Febrero, Nueva Providencia, Bo. El Edén, Bo. Pueblo Nuevo, El Retiro y zonas aledañas.

Comayagua: 8:00 am a 4:00 pm

Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Milleniun, Boulevard Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital y Clínicas del Valle, Barrios Lourdes, Colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, Barrio Arriba, San Sebastián, Colonias Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro.

Los Arcos, Miravalle, Aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, Cerro La Oki, Capensi, La San Pedrana, El Tamarindo, La Harris, Colonia Los Geranios, Santa Lucía, La Jaguita, El Paraíso, El Matazano, Aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro De Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio; El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita.

El Sitio, El Ciruelo, Residencial Manantial, Escuela Bilingue Honduras, Agua Fría, Mata de Plátano, Club de Golf, El Edén, Escuela Saint John’s, Nido de Águilas, Instituto El Ihci, Rastro Municipal, Aldea Playitas.

El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antoni; El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad.

Comayagua y La Paz: 8:00 am a 2:00 pm

CYG L317, L325, L326, L327 Comayagua, La Paz, Caña, Tutule. CYG L386 San Jerónimo, San Luis, Ojos De Agua Y La Libertad Comayagua

CYG L316: Hospital Santa Teresa, Clínicas Del Valle, Bo. Cabañas, Mall Premier, Centro Médico Colonial, Bo. Arriba, Col. Masarella, Brisas Del Humuya, Instituto León Alvarado, Metro Plaza, Bo Los Lirios, Bo. San Sebastián, Bo La Caridad, Plaza La Juventud, Bo. Torondón, Bo. Suyapa, Bo. Lomas Del Río, Res. Villa Ernestina, Bo. La Sabana, Col. Boquín, Cerro El Nance, Hospital Colonial, Bo. El Centro, Bo La Joya.

San Pedro Sula, Choloma: 8:00 am a 4:00 pm

Col. Santa Mónica, Col Las Mercedes, Col Fesitranh, Col Los Pinos, Altos de Sula, Col Veracruz, Zip Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, Col Río Blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso Bulevar Del Norte, Boquitas Tropical Col Pedregal, Aldea El Days, Delicias del Norte.

Choloma: 8:00 am a 4:00 pm

Extrum, Master Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, Fábrica de Ropa Montecarlo, Novalace, Agencia JE Handal, Inter Corr, Zoli Je. Handal, Antena de Tigo y Antena de Claro, Químicas Handal, Aceros Alfa, Foam Pack.

Choloma: 8:00 am a 4:00 pm

Col. La Victoria, Col. San Miguel I y II, Quintas San Miguel, Col. López Arellano, Éxitos de Anachi, II, Col. Las Colinas, Col. Valle de Sula, Col Barnica, Col Santa Fe Sur, Col. La Unidad, Col. Vista Hermosa, Col Las Cascadas, Col. Lomas de Las Cascadas I, II y V Etapa, Col. Cerro Verde, Col. Rodolfo Lozano, Maxi Despensa.

Choloma, San Pedro Sula: 8:00 am a 4:00 pm

Res. Roca de Arios, Res. Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Res. Las Colinas, Col. Monte Verde, Res. Campisa I, Res. Villas del Bosque, Col. Monte Alegre, Col. Juan Ramón Molina, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma, Crowley, Empacadora Cortés (Corsa).IR