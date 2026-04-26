Economía

Varios sectores del DC y San Pedro Sula sin fluido eléctrico por cortes programados por la ENEE

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció tres cortes de energía eléctrica programados para este domingo en el Distrito Central y Cortés.

Estas interrupciones del servicio público, que dejarán a diversas zonas sin luz, se desarrollarán por trabajos de mantenimiento, de acuerdo con lo indicado en el calendario semanal de la estatal eléctrica.

Por lo anterior, la suspensión del fluido eléctrico será en colonias del Distrito Central, en Francisco Morazán y San Pedro Sula, en Cortés, al norte de Honduras.

Los trabajos se realizarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde. IR

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