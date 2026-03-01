Varios sectores de Copán y Ocotepeque sin fluido eléctrico por mantenimiento

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), anunció los cortes de energía programados para este domingo 1 de marzo del 2026 en Honduras.

Según el comunicado oficial, los cortes se deben al mantenimiento anual de la planta geoplatanares en algunos sectores de los departamentos de Copán y Ocotepeque.

Los pobladores de esa zona occidental del país estarán sin fluido eléctrico de 8 de la mañana a 7 de la noche.

Las autoridades piden tomar las medidas de prevención a la población. IR