Varios puntos estarán cerrados por movilización del Día Internacional del Trabajador

Tegucigalpa– La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó sobre las acciones de control y regulación vehicular que se implementarán en la capital, en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador.

Como parte del dispositivo vial, se mantendrá cerrado el tramo comprendido desde la entrada a la colonia El Pedregal hasta el Parque Central de Tegucigalpa, ruta principal donde se desarrollarán las actividades conmemorativas.

Asimismo, la DNVT establecerá un total de 58 puntos de control en calles adyacentes a esta ruta, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, regular la circulación vehicular y prevenir incidentes durante el desarrollo de las movilizaciones.

Estos puntos de control serán operados por agentes de la DNVT, quienes estarán brindando orientación a conductores y ejecutando acciones para mantener el orden y la fluidez del tránsito en las zonas aledañas.

Se recomienda a la ciudadanía que tenga previsto transitar por este sector, tomar rutas alternas para evitar congestionamientos y retrasos, así como atender las indicaciones de las autoridades de tránsito. IR