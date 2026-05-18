Varios puestos comerciales se reducen a cenizas en un incendio en Danlí

Tegucigalpa – Un incendio estructural se registró en varios puestos comerciales ubicados sobre el bulevar La Democracia de Danlí, provocando alarma entre comerciantes y pobladores de la zona ante el siniestro.

De acuerdo con los reportes preliminares, las llamas afectaron principalmente puestos de venta de verduras, generando cuantiosas pérdidas materiales para los propietarios, quienes intentaron rescatar parte de sus productos mientras el fuego se expandía rápidamente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros negocios cercanos. Las labores de extinción se extendieron durante varios minutos debido a la intensidad del fuego y al material inflamable presente en los puestos.

De manera preliminar, ha trascendido que el incendio habría sido provocado por malvivientes, por lo que las autoridades ya investigan una posible acción criminal detrás del siniestro. Agentes policiales y equipos de investigación comenzaron a recopilar evidencias y testimonios para determinar cómo se originó el fuego.

Comerciantes de la zona manifestaron preocupación y exigieron mayor seguridad, señalando que este tipo de hechos afecta gravemente la economía de decenas de familias que dependen diariamente de sus ventas.

Hasta el momento no se reportan personas heridas; sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incendio. IR