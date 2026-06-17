Terror en la carretera: siete policías muertos tras brutal impacto entre bus, rastra y grúa en Comayagua

Tegucigalpa – Al menos siete policías murieron la tarde de este miércoles en un accidente de tránsito en el sector de El Rodeo en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

– El conductor de la rastra fue detenido y permanece en una posta de la capital.

El comisionado de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, confirmó que al menos siete policías murieron y varios resultaron heridos en un accidente entre un bus de esa institución, una rastra particular y una grúa. ´

Las víctimas respondían a los nombres de: Delmis Espinoza, Keylin Benevides, Esmelin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúniga y Dulce Suárez.

Los policías regresaban de una asignación de retiro de indumentaria policial cuando el bus impactó con una rastra, relató Mayes Ríos. Retornaban de Comayagua hacia El Paraíso luego de recoger uniformes nuevos.

De su parte, Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señaló que la colisión en tres automotores fue lo que provocó la muerte instantánea de los funcionarios policiales.

El hecho se suscitó en el kilómetro 51 de la carretera CA-5, justo en el lugar que se conoce como la «vuelta de El Rodeo».

Todavía no se determina la culpabilidad de este hecho y se trabaja en la asistencia de los heridos. Se conoció que siete permanecen en condiciones delicadas de salud en varios centros asistenciales.

Los policías heridos se encuentran en un estado grave, lamentó el Director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional de Honduras.

Todavía no se identifican las víctimas mortales de este hecho, dijo al tiempo que reiteró el apoyo a las familias dolientes.

Preliminarmente se maneja que el conductor de la rastra invadió el carril donde se conducía el bus policial e impactó en su costado izquierdo.

El conductor de la rastra se encuentra requerido y ya es investigado, refirió.

Los accidentes viales dejan un promedio de seis muertos diarios en Honduras, por lo que son considerados una epidemia en crecimiento.

Tras conocerse el suceso el diputado Marcos Paz presentó en el Congreso Nacional una moción de duelo y solidaridad por los agentes de la Policía Nacional fallecidos en el accidente ocurrido en El Rodeo, Comayagua.

Los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en el cumplimiento del deber.

Los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras.

La designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, expresó sus condolencias por el fallecimiento de siete agentes de la Policía Nacional en el fatal accidente ocurrido en la carretera CA-5. A través de su cuenta en X, envió solidaridad a las familias de Delmis Espinoza, Keylin Benavides, Esmelin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúñiga y Dulce Suárez.

La funcionaria manifestó su apoyo a los agentes que resultaron heridos y elevó oraciones por su recuperación. Señaló que Honduras está de luto por la pérdida de servidores públicos que cumplían con su labor al servicio de la nación.

Los policías heridos fueron identificados como:

1. Nelson Josué Flores Cruz

2. ⁠Amigable Rodríguez Morillo

3. ⁠Daniel Enrique Martínez Espinoza

4. ⁠Jonathan Leones Valle Cielo

5. ⁠ Axel Javier Cordero Rodríguez

6. ⁠Jaime Heber García García

7. ⁠Daniel Isaí González Hernández

8. ⁠Henry Reinaldo Moncada Brand

9. ⁠Edwards Flores Sodiac

10. ⁠Silvia Yamileth Colindres Salsedo

11. ⁠Angélica Nohemy Blandón

12. ⁠Allan Iglesias

(RO)