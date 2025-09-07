Dos muertos y varios heridos tras accidente de bus en Cofradía

Tegucigalpa – Un bus rapidito cayó en una hondonada en la colonia Lempira, en Cofradía Cortés, norte de Honduras, donde se reportan dos muertos y varios heridos.

Todavía no se brinda un informe oficial sobre este hecho, pero en la escena se observan el cuerpo de dos personas totalmente calcinados, según reportes de prensa.

El conductor de la unidad está desaparecido, por lo que se presume también puede ser una de las víctimas mortales.

Varias ambulancias acudieron al lugar y trasladaron a personas heridas a varios centros asistenciales, se informó.

El bus de la ruta Cofradía-San Pedro Sula, transportaba a 12 personas.

De acuerdo a reportes de prensa local dos personas perdieron la vida, el resto de pasajeros resultó con heridas.

El conductor de la unidad fue identificado como Diego por parte de otros conductores.

Entre los heridos destaca el caso de un menor quien resultó con heridas considerables.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras se hizo presente al lugar ya que tras caer en la hondonada el automotor tomó fuego. PD