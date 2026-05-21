Varios muertos y heridos deja enfrentamiento entre policías y grupo criminal en Corinto

San Pedro Sula – Al menos cinco personas muertas y otras heridas dejó como saldo un enfrentamiento entre miembros de la Policía y un grupo criminal en Corinto, Omoa, Cortés, norte de Honduras.

– Anoche un elemento policial murió acribillado en una operación en Chamelecón.

– La información no confirmada habla de seis agentes muertos y tres criminales, lo que elevaría la masacre a nueve.

Según se informó, elementos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ingresaron a una vivienda en una operación antidrogas cuando fueron atacados a disparos por una banda criminal de la zona.

Datos preliminares indican que dentro de los muertos hay policías y civiles, extremo que está sujeto a confirmación.

La operación iba dirigida hacia una banda criminal que se dedica a la distribución de drogas.

Las autoridades policiales afirmaron que el operativo sigue en la zona, mientras que los agentes heridos están siendo trasladados a un centro asistencial, entre ellos el jefe de la Policía de Fronteras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, indicó el portavoz de la Policía Edgardo Barahona.

Luego del escenario violento se procedió a hacer un cierre de ciudad y los negocios cerraron sus puertas, mientras la comunidad se mantiene en zozobra la mañana de este jueves.

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