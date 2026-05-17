Al menos dos muertos se reportan en cancha de fútbol en Intibucá

Tegucigalpa – Al menos dos personas perdieron la vida la tarde de este domingo en la aldea Agua Sucia, en San Francisco de Opalaca, Intibucá, occidente de Honduras.

La información preliminar establece que el escenario de violencia ocurrió al tenor de la disputa de un encuentro deportivo en un campo de fútbol de la zona.

Preliminarmente se han identificado a las víctimas como: Edwin Javier López, Aureliano Manueles y Beltrand González Rodríguez.

Sin embargo, la Policía Nacional desvirtuó que se trata de una masacre porque solo hay dos víctimas mortales en el suceso violento.

El portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes, dijo que hasta esta tarde se confirman dos muertos en ese suceso. El crimen habría sido cometido por la banda “Los Osorio”, de acuerdo a la información oficial.

Agregó que miembros de la estructura criminal llegaron al campo de fútbol y acribillaron a los dos hombres, y posteriormente se dieron a la fuga.

Al menos seis homicidios ocurren cada día en Honduras, de acuerdo a los datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS