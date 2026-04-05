Al menos ocho muertos y decenas de heridos en accidente en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Un fuerte encontronazo entre una rastra y un bus de pasajeros dejó al menos ocho personas muertas y decenas de heridos en la carretera CA-4 en Quimistán, Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

– Al menos ocho heridos fueron llevados a un centro asistencial de la zona. Otras cuatro personas quedaron atrapadas debajo de la unidad de transporte.

Según la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, la pesada rastra que transportaba cianuro impactó contra la unidad de pasajeros, lo que hizo que se diera vuelta quedando a la orilla de la carretera en la denominada cuesta de Los Limones en el sector de La Ceibita.

Varias personas quedaron atrapadas bajo la unidad de transporte, confirmó una fuente del Cuerpo de Bomberos que atiende el accidente en la zona.

#ACTUALIZACIÓN Al menos ocho muertos y más de una decena de heridos en el suceso vial en Santa Bárbara esta tarde. #ProcesoDigital pic.twitter.com/bczzUyvg2f — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 6, 2026

Los ocupantes del bus coaster regresaban de una excursión de Guatemala, según relataron personas heridas mientras eran trasladadas a un centro hospitalario. La mayoría son residentes de Tegucigalpa y Comayagüela, capital de Honduras.

Ambulancias del 911 y del Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar para atender a los heridos y llevarlos a un centro asistencial. Efectivos de la Policía Nacional también asisten a los heridos y controlan la aglomeración de personas para evitar males mayores ya que existe derramamiento de material peligroso. Entre los heridos hay gente adulta y menores de edad.

Algunos de los heridos que fueron llevados al sampedrano Hospital Mario Catarino Rivas: Amelia Cubas Murillo (56), Levis Nohemí Meza (53), Digna Dolores Rivera (77), Francisca Zelaya (78), Alex Jafeth Maradiaga (9), Keilin Rodríguez Willians (40) y Michel Romero Zelaya (17).

Las personas accidentadas en Santa Bárbara retornaban de Guatemala y la mayoría son del Distrito Central. #ProcesoDigital pic.twitter.com/iylScgC6cd — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 6, 2026

De acuerdo a datos proporcionados por el oficial de la Policía, Daniel Molina, durante Semana Santa se registraron 43 muertos en 275 accidentes de tránsito en Honduras, por lo que con estos decesos la cifra asciende a 51. JS