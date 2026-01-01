Varios muertos en el inicio de año por accidentes de tránsito en Honduras

Tegucigalpa – Varios muertos se registran este jueves, en el primer día del 2026, luego de varios sucesos viales en diferentes partes de Honduras.

– En 41 accidentes de tránsito ya se reportan cuatro muertos sólo en el inicio de 2026.

En un terrible accidente ocurrido la mañana de este jueves en el sector Casa Quemada en Cofradía, departamento de Cortés, una persona murió y otra resultó gravemente herida.

Un vehículo pickup blanco se estrelló con un camión que se dio vuelta. Aquí un hombre falleció y una jovencita salió herida, por lo que recibe asistencia médica en el Hospital Mario Catarino Rivas.

Enrique Barnica, conductor del camión que transportaba abarrotería para un supermercado, narró que el vehículo le fue a impactar al invadir su carril. Los primeros indicios dan cuenta que los ocupantes del vehículo liviano iban ingeridos de bebidas alcohólicas.

En la calle principal de Santa Ana, Francisco Morazán, una motocicleta se dio vuelta al impactar con una piedra arrojada en la carretera. En este suceso vial murió en el acto el motociclista José Antonio López. Su cuerpo quedó tendido en una cuneta.

Vecinos taparon el cuerpo sin vida del malogrado hombre, mientras elementos de la Policía acordonaron la escena.

En Pimienta, Cortés, otro motociclista reconocido como David Obando (72) murió al impactar con su vehículo de dos ruedas y pegar en el pavimento.

En Marcala, La Paz, un hombre fue atropellado y permanece como desconocido a la espera sea reconocido por las autoridades.

En Cuyamel en Omoa, Cortés, un reconocido barbero identificado únicamente como Inmer murió al estrellar su motocicleta en un poste de la zona.

En el bulevar Comunidad Económica Europea de la capital, un motociclista quedó gravemente herido luego de arrollar a un indigente que pasaba por la zona.

El motociclista, de nombre Andrés Bustillo Torres (23), fue llevado en estado delicado de salud a un centro asistencial, pero expiró minutos después. El indigente se encuentra herido.

En Villanueva, Cortés, otro accidente cobró la vida del peatón Juan de Dios Sarmiento, que fue embestido por un motociclista.

Más de 1 mil 800 muertos se contabilizaron en 2025 en Honduras en sucesos viales, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS