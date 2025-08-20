Médicos subespecialistas renuncian en IHSS por falta de pago

Tegucigalpa – Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), alertó hoy que varios médicos subespecialistas ya han interpuesto su renuncia por la falta de pago.

Ejemplificó que en la actualidad el IHSS no cuenta con cirujanos plásticos ya que los dos últimos se fueron por falta de pago de su salario.

La situación se ha agravado en los tres últimos meses, alertó al tiempo que dijo que los profesionales optan por el sector privado ya que en el sector público o no les pagan o los pagos salen atrasados.

A lo anterior se suma que la mayoría de los profesionales en el IHSS no cuenta con una plaza permanente de trabajo, muchos trabajan bajo la modalidad de contrato temporal el cual deben estar renovando.

Un neurocirujano y un gastroenterólogo son los últimos casos que la Asociación registra que se fueron del IHSS por falta de pago, detalló Rodas.

Destacó que se trata de recurso humano que son valiosos ya que son subespecialistas, es decir que después de una especialidad estudiaron la subespecialidad, es decir personas con hasta 15 años de estudios.

El presidente de Asociación de Médicos del IHSS enfatizó que es la población la más afectada ya que ahora no tiene acceso a estos servicios.

Los médicos pueden tener éxito en el sector privado, y no pasa nada, pero al irse del IHSS dejan a la población sin el acceso a servicios de especialidad, zanjó. (RO)