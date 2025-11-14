Varios hospitales no serán construidos en este gobierno, aceptan autoridades

Tegucigalpa – El subsecretario de Salud, Brian Erazo, aceptó hoy que varios hospitales no serán construidos en este gobierno.

En ese sentido, detalló que los hospitales de Santa Bárbara, Colón y Roatán no estarán listos en el presente Gobierno.

De igual manera los hospitales de trauma no serán construidos en este periodo, dijo.

Estos últimos quedan únicamente como procesos diseñados y su construcción se podría planear para 2026 y 2027, precisó.

El resto de hospitales sí serán inaugurados en la presente administración, resaltó.

En ese contexto, refirió que el Hospital Satuyé en Roatán ya funciona al 100 %, aunque se ha pospuesto su inauguración.

De igual manera, destacó que en diciembre se entregará la primera etapa del Hospital de Choluteca.

En este mes se inauguran los módulos neonatales de Comayagua, La Paz y Olancho, agregó.

A renglón seguido, dijo que el único módulo neonatal que queda pendiente de inaugurar en enero sería el de Santa Rosa de Copán.

