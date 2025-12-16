Dos muertos y 21 heridos tras volcar autobús en el occidente de Honduras

Tegucigalpa – Dos muertos y una veintena de heridos es el saldo de un accidente vial registrado en la comunidad de San José, en la carretera que de La Esperanza conduce al municipio de Jesús de Otoro, en Intibucá, occidente de Honduras.

– Más de una veintena de heridos fueron atendidos en un hospital de la zona.

Hasta el momento se confirman dos personas fallecidas, una de ellas identificada como Karla Monserrat Andino (10), y la otra Lellis Griselia Juárez Rodríguez (27).

Las 21 personas heridas fueron trasladadas al Hospital Jesús Aguilar Cerrato. Datos preliminares indican que el conductor del autobús perdió el control del mismo, lo que provocó que se saliera de la calzada y cayera en la hondonada.

El autobús iba con ruta hacia San Pedro Sula, norte de Honduras.

Miembros del Cuerpo de Bomberos indicaron que trabajan para rescatar a personas atrapadas en el amasijo de hierro, por lo que no se descartan personas fallecidas en este suceso vial.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, más de 1 mil 500 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional.

Listado de pacientes:

1. Bertha Liliam Alvarado (70)

2. Julia Mabel Aguilar (28)

3. Alis Yulieth Umanzor Aguilar (4)

4. Alis Anyeli Mabel Umanzor (6)

5. Tito Moisés Martínez (26)

6. Mario Jaret Umanzor (11)

7. Estefany Sorto

8. María Elia Guardado (59)

9. Blanca Josiver Reyes (embarazada)

10. Andrea Yamileth Rodríguez Hernández (19)

11. Manuel Edgardo (21)

12. Erik Raúl López (23)

13. Kenia Carolina Andino (36)

14. Alisson Adriana Martínez (11)

15. Willy Rolando Vásquez Martínez (13)

16. María Celenia Martínez Vásquez (33)

17. Dilan Emanuel García Martínez (4 meses)

18. Carlos Roberto Melgar (37)

19. Rafael Lorenzo (39)

20. Julieth Alessandra Melgar Andino (13)

21. Cruz Alexander Méndez Lemus