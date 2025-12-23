Varios heridos tras volcamiento de rapidito en Potrerillos, Cortés

San Pedro Sula – Al menos seis personas resultaron gravemente heridas tras el volcamiento de un busito de la ruta San Pedro Sula-Potrerillos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que resultaron heridas.

El hecho suscitado en Potrerillos, Cortés, está siendo investigado por autoridades policiales.

Mientras que los afectados están siendo trasladados hasta el hospital Mario Catarino Rivas.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR