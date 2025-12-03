Varios exfutbolistas están asegurando un curul en el próximo Congreso Nacional

Tegucigalpa – Tras su participación en el fútbol nacional, varios jugadores, técnicos, directivos y árbitros decidieron incursionar en política y actualmente están asegurando un curul en el virtual Congreso Nacional.

Cabe señalar que todas estas posiciones se pueden mover ya que todavía no se finaliza con la publicación total de actas.

Sin embargo, varios deportistas están quedando dentro del que sería el siguiente Congreso Nacional.

En Francisco Morazán, Salomón Názar, exmundialista en España 1982, avanza con fuerza y ocupa el puesto 11 con más de 65 mil votos bajo la bandera del Partido Liberal.

En Cortés, el exseleccionado en Sudáfrica 2010, Osman Chávez, también asegura de momento su reelección al ubicarse en el lugar 20, justo en la línea de los cargos disponibles.

En Olancho, el presidente de Potros, Samuel García, se perfila para repetir como diputado al aparecer en el quinto puesto, dentro de los siete disponibles.

En Colón, Ricardo Elencoff, directivo del club Real Sociedad de Tocoa, también mantiene su puesto, colocándose en la tercera posición de los cuatro electos.

Otro dirigente que sigue en carrera es Alberto Chedrani, quien figura en el puesto 15 de los 20 que se eligen en Cortés, lo que lo mantiene de momento dentro del siguiente Congreso.

Sin embargo, hay otras figuras del deporte que ya están fuera de la contienda.

En Santa Bárbara, el exárbitro Benigno Pineda queda muy lejos, actualmente ocupa el lugar 20 de un departamento que solo elige nueve diputados.

En Cortés, el exdefensor y exseleccionado Nahaman González se desploma hasta el puesto 89, muy lejos de los escaños disponibles. (RO)