Varios empleados del INP resultan heridos tras volcar autobús en Comayagua

Tegucigalpa- Varias personas heridas dejó el volcamiento de un autobús que transportaba empleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en la carretera CA-5, a la altura de Comayagua.

Las personas heridas son empleados del INP en su mayoría agentes penitenciarios.

Al menos cinco heridos fueron trasladados al Hospital Santa Teresa, otros fueron atendidos en el lugar.

Los empleados penitenciarios venían procedentes de Olanchito, Yoro y se dirigían hacia La Paz.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR