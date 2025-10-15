Varios candidatos a elección popular están en investigaciones, indica fiscal de Uferco

Tegucigalpa – “Hay varios candidatos que están en investigaciones. Hay algunos que hasta tienen auto de formal procesamiento en los tribunales”, dijo el fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.

El fiscal detalló que estos aspirantes a cargos populares hay candidatos de todos los partidos políticos, al señalar que debe existir un tipo de control o de filtro ya que el hecho de que una persona que participa en las elecciones esté siendo investigada no quiere decir que sea un impedimento para que pueda participar.

(Leer) Isis Cuéllar no se detiene, gestiona obras por doquier y las politiza con su imagen y la de Libre

No obstante, “tener un auto de formal procesamiento firme, yo creo que eso sí ya debería ser algún tipo de obstáculo para participar en las elecciones”.

Para Santos, si este hecho va en contra de la presunción de inocencia de un candidato a cualquiera de los tres niveles electivos, “al menos la ciudadanía (tiene la opción de) observar esos elementos al momento de votar”. PD