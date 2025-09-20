Varias zonas de Atlántida y Yoro sin energía este sábado

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través de su Unidad de Distribución y Transmisión, anunció cortes de energía eléctrica para este sábado 20 de septiembre en diversas regiones de Honduras.

En El Progreso, Tela y El Negrito los cortes de energía se realizarán en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes lugares:

Aldeas: Las Delicias, Toyós, La 34, El Naranjo, El Aguacate, El Portillo Delicias, Pajuiles, Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, Planes.

Aldeas Guaymón, Gonzales Maldonado, Centro Turístico Tío Dolmo # 2, aldea Pooler, Restaurante Valle Encantado, aldea La Colorada, Restaurante Tío Dolmo, Palcasa, aldea El Castaño, aldea Guaymitas, aldea Las Delicias del Jute, aldea La 40, aldea La 28, aldea La 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo, aldea El Coco, Viveros De Hondupalma, aldea La 36, aldea San Antonio, Oficinas de Hondupalma, col., El Cristal, col., Lempira, aldea La 37.

Aldeas: Bellavista, La 35, Ciudad Guaymas, Santa Ines, La 39, Los Catrachos, Batán, Cebú, Estero de Indio, La Compuerta, Pajuiles, El Guay, Urraco Pueblo, Camo Cobahsa, Mocula, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, Pavón 1 y 2, Veracruz, Las Chumbas, La Fragua, Mezapa, Los Laureles, Las Tomasas, Toloa, Treintidós y Medio, Sector Sur de Villa Franca, Veracruz.

A continuación Proceso Digital reproduce los sectores que no tendrán energía este sábado: