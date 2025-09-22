Varias zonas de Choluteca y SPS sin energía eléctrica este lunes

Tegucigalpa – Varias zonas de los departamentos de Choluteca y San Pedro Sula no contarán con el servicio de energía eléctrica este lunes.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través de su Unidad de Distribución y Transmisión, anunció cortes de energía eléctrica programados para este lunes 22 de septiembre.

La estatal eléctrica recomendó a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas residenciales, comerciales e industriales que dependen del suministro.

En el caso de las zonas afectadas en el departamento de Choluteca el suministro se suspenderá en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Mientras que las zonas afectadas de la ciudad de San Pedro Sula no tendrán el servicio de energía eléctrica en un horario de 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

A continuación Proceso Digital reproduce las zonas que no contarán con energía eléctrica este lunes: