Varias viviendas afectadas por tromba marina en Puerto Cortés

San Pedro Sula – Varias viviendas resultaron afectadas tras tocar tierra una tromba marina en Puerto Cortés, norte de Honduras.

El sector afectado es el conocido como Los Mangos, donde al menos tres colonias resultaron afectadas.

Familias se han organizado para sacar y poner a salvo sus pertenencias.

La mayor afectación la tienen las viviendas que quedaron sin techo.

Las familias afectadas se encuentran preocupadas porque esta tarde ya empezaran a sentirse los efectos de un nuevo frente frío que dejará lluvias en la zona atlántica y norte del país. IR