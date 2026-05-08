Varias viviendas afectadas deja fuerte viento en Ajuterique, Comayagua

Tegucigalpa – Varias viviendas resultaron dañadas tras los fuertes vientos registrados en el sector de El Carbonal, en el municipio de Ajuterique, Comayagua, zona central de Honduras.

Pobladores reportaron afectaciones en techos y estructuras de las casas.

Según se informó, la madrugada de este viernes se registraron vientos rachados acompañado con una tormenta que dejaron sin techo varias viviendas.

Una de las afectadas dijo que el viento y la lluvia daban miedo por lo fuerte que se registró.

Indicó que muchos de los vecinos fueron albergados en una escuela de la localidad.

Los pobladores se encuentran sin fluido eléctrico en ese sector. IR