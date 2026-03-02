Varias personas heridas tras volcar bus en Yoro

Tegucigalpa – Varias personas resultaron heridas en un aparatoso accidente vial que ocurrió en la carretera de la comunidad de Armenia, Olanchito en el departamento de Yoro.

Los heridos se transportaban en un autobús interurbano cuando éste tuvo una falla mecánica que provocó que se saliera de la calzada y volcara.

Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Los accidentes viales son la segunda causa de muertes violentas en Honduras, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, más de 200 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR