Varias personas heridas tras un atropello en la ciudad alemana de Leipzig

Berlín.– Varias personas han resultado heridas al ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó la policía a la emisora local Radio Leipzig y a la cadena de televisión NTV.

Según NTV, al menos ocho personas habrían resultado heridas en el suceso, en el que un coche atropelló a un número aún indeterminado de viandantes en una zona peatonal del centro de la ciudad.

En las imágenes se puede ver un amplio dispositivo con numerosos agentes de la Policía y ambulancias desplegado en la zona en la que se produjo el atropello.

En su página de Internet, Radio Leipzig precisó que el vehículo que atropelló a las víctimas llevaba a una persona sobre el coche.

«Según testigos presenciales, parecía como si una chica se hubiera agarrado con fuerza» al vehículo, indicó esa emisora. EFE