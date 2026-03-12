Varias personas heridas tras caer a hondonada autobús en el Caribe hondureño

Tegucigalpa – Varias personas resultaron heridas luego de que un autobús cayera a una hondonada en el sector de El Pino, El Porvenir, Atlántida, Caribe de Honduras.

– Una decena de heridos se registran en este suceso vial.

La unidad se dirigía desde La Ceiba hacia San Pedro Sula cuando ocurrió el accidente.

El hecho se registró a la altura del puente interurbano de Quebrada Seca, donde el autobús presentó desperfecto mecánico lo que provocó que se saliera de la calzada y se precipitará hacia una hondonada.

Miembros de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se apersonaron al lugar para atender a las personas que resultaron heridas.

Hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas en el accidente vial.

Los heridos son trasladados a diferentes centros asistenciales.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR