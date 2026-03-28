Varias personas heridas en accidente vial en Atlántida

Tegucigalpa – Varias personas resultaron heridas en un accidente vial registrado en la carretera CA-13 a la altura de El Porvenir, Atlántida.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los heridos quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Según se informó en el accidente participaron cuatro vehículos, entre ellos un autobús interurbano que cubre la ruta Trujillo – San Pedro Sula.

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), para determinar la culpabilidad de los conductores participantes en el accidente vial.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la DNVT.

En el presente año, más de 300 personas han perdido la vida en accidentes viales. IR