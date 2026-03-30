Varias personas heridas deja choque entre autobuses en Olanchito, Yoro

Tegucigalpa– Varias personas resultaron heridas este mediodía tras chocar dos autobuses en Olanchito, Yoro, norte de Honduras.
Las personas que resultaron heridas fueron atendidas por miembros del Cuerpo de Bomberos y trasladadas a un centro asistencial.
Una de las unidades de transporte quedó a un costado tras salirse de la calzada y dónde salió el mayor número de lesionados.
Autoridades policiales se apersonaron a la zona para deducir responsabilidades.
Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
En el presente año, más de 300 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR