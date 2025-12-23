Varias personas heridas al volcar bus en la carretera al sur del país

Tegucigalpa- Varias personas resultaron heridas tras volcar un autobús en la carretera al sur del país, a la altura de la comunidad de Trinidad en Sabanagrande, Francisco Morazán.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que han resultado heridas.

Se estima que alrededor de cinco personas son las que resultaron con heridas graves, mientras que otras personas resultaron con heridas leves.

Los heridos están siendo atendidos por socorristas de la Cruz Roja quienes también trasladan a los heridos hacia la sala de emergencia del Hospital Escuela.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año suman más de mil 800 las personas que han perdido la vida en accidentes viales. IR